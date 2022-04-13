"Минуснули 70": неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов в Мелитополе

В период с 20 марта по 12 апреля в оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов. Им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы.

В частности, причины смертей оккупантов в Мелитополе – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых оккупационная администрация всячески скрывает.

Интересно В Мелитополе россияне похитили из Укрпочты деньги для выплат пенсий

Движение сопротивления Мелитополя

Оккупанты погибают во время комендантского часа. По данным Главного управления разведки, к этому причастно движение сопротивления Мелитополя.

Кроме того, оккупанты не могут найти тех, кто ликвидирует их приспешников.

Напомним, что Мелитополь сейчас находится под временной оккупацией. За это время захватчики успели похитить мэра Ивана Федорова и начать трансляцию пропагандистских каналов.

Интересно – как наши защитники уничтожили вражеский танк: смотрите видео