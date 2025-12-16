Рада поддержала введение общенациональной минуты молчания

Верховная Рада проголосовала за установление на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия. Законопроект поддержали в первом чтении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Суспильного из парламентского зала.

Что известно о введении минуты молчания на законодательном уровне?

Верховная Рада 16 декабря приняла за основу законопроект №14144, который позволит использовать национальную систему оповещения для объявления общенациональной минуты молчания.

Минута молчания в 9 утра – это не только о памяти, а о нашем единстве и понимании, благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить и работать,

– говорят инициаторы законопроекта.

Закон должен устранить имеющиеся технические и нормативные преграды. После его окончательного принятия города и территориальные общины получат официальное разрешение использовать громкоговорители и системы оповещения ежедневно в 9:00.

Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что определяется обязанность органов власти и местного самоуправления обеспечивать информирование о ее проведении через медиа и системы оповещения гражданской защиты.

Как минута молчания происходит в Киеве?