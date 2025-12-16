Рада поддержала введение общенациональной минуты молчания
- Верховная Рада проголосовала за установление общенациональной минуты молчания как ежедневное коммеморативное мероприятие, поддержав законопроект №14144 в первом чтении.
- Законопроект позволит использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания в 9 утра, устраняя технические и нормативные преграды.
Верховная Рада проголосовала за установление на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия. Законопроект поддержали в первом чтении.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Суспильного из парламентского зала.
Смотрите также В "Слуге народа" начинают работу над законом о выборах во время войны, – СМИ
Что известно о введении минуты молчания на законодательном уровне?
Верховная Рада 16 декабря приняла за основу законопроект №14144, который позволит использовать национальную систему оповещения для объявления общенациональной минуты молчания.
Минута молчания в 9 утра – это не только о памяти, а о нашем единстве и понимании, благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить и работать,
– говорят инициаторы законопроекта.
Закон должен устранить имеющиеся технические и нормативные преграды. После его окончательного принятия города и территориальные общины получат официальное разрешение использовать громкоговорители и системы оповещения ежедневно в 9:00.
Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что определяется обязанность органов власти и местного самоуправления обеспечивать информирование о ее проведении через медиа и системы оповещения гражданской защиты.
Как минута молчания происходит в Киеве?
Напомним, что общенациональная минута молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии России проводится ежедневно в 9:00. Она была введена указом Владимира Зеленского в марте 2022 года.
С конца сентября на Крещатике, главной улице Киева, начали ежедневно ограничивать автомобильное движение во время минуты молчания.
Кроме того, в Киеве ежедневная минута молчания объявляется в общественном транспорте и через звуковые системы на Крещатике и Майдане Независимости.