Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондента Суспільного з парламентської зали.
Дивіться також У "Слузі народу" починають роботу над законом про вибори під час війни, – ЗМІ
Що відомо про введення хвилини мовчання на законодавчому рівні?
Верховна Рада 16 грудня ухвалила за основу законопроєкт №14144, який дозволить використовувати національну систему оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.
Хвилина мовчання о 9-й ранку – це не тільки про пам’ять, а про нашу єдність і розуміння, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість жити й працювати,
– кажуть ініціатори законопроєкту.
Закон має усунути наявні технічні та нормативні перепони. Після його остаточного ухвалення міста та територіальні громади отримають офіційний дозвіл використовувати гучномовці та системи оповіщення щоденно о 9:00.
Нардеп Ярослав Железняк підкреслив, що визначається обов'язок органів влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування про її проведення через медіа та системи оповіщення цивільного захисту.
Як хвилина мовчання відбувається у Києві?
Нагадаємо, що загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проводиться щодня о 9:00. Вона була запроваджена указом Володимира Зеленського у березні 2022 року.
З кінця вересня на Хрещатику, головній вулиці Києва, розпочали щодня обмежувати автомобільний рух під час хвилини мовчання.
Крім того, у Києві щоденна хвилина мовчання оголошується в громадському транспорті та через звукові системи на Хрещатику та Майдані Незалежності.