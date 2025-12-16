Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондента Суспільного з парламентської зали.

Дивіться також У "Слузі народу" починають роботу над законом про вибори під час війни, – ЗМІ

Що відомо про введення хвилини мовчання на законодавчому рівні?

Верховна Рада 16 грудня ухвалила за основу законопроєкт №14144, який дозволить використовувати національну систему оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.

Хвилина мовчання о 9-й ранку – це не тільки про пам’ять, а про нашу єдність і розуміння, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість жити й працювати,

– кажуть ініціатори законопроєкту.

Закон має усунути наявні технічні та нормативні перепони. Після його остаточного ухвалення міста та територіальні громади отримають офіційний дозвіл використовувати гучномовці та системи оповіщення щоденно о 9:00.

Нардеп Ярослав Железняк підкреслив, що визначається обов'язок органів влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування про її проведення через медіа та системи оповіщення цивільного захисту.

Як хвилина мовчання відбувається у Києві?