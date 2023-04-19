В среду, 19 апреля, в Военно-воздушных силах США сообщили, что с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния состоялся запуск баллистической ракеты Minuteman III. Собственно, это была тестовая ракета, способная возвращаться.

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Подробно об этом запуске

Отметим, что Minuteman III принадлежит к МБР семейства "Минитмен". Собственно, максимальная дальность полета такой ракеты составляет около 13 тысяч километров.



Этот испытательный запуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что подобные испытания проводились уже более 300 раз. Также в сообщении подчеркнули, что этот пуск не является результатом "текущих мировых событий".

Очевидно, подразумевалось, в частности, события российско-украинской войны.

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