Таким образом это показывает способности американского парка межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Командования глобальных ударов Воздушных сил США.

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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Объединенная группа летчиков Командования глобальных ударов Воздушных сил при поддержке Воздушных сил ВМС, 5 ноября, в 23:01 по тихоокеанскому времени, осуществила запуск с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III,

– говорится в сообщении.

Известно, что подобный запуск планировали годами, он является частью рутинных и периодических мероприятий, для проверки эффективности, готовности и точности системы вооружения. Также цель заключается в демонстрации ядерных сил США, чтобы заверить в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны.

Подобные испытания осуществлялись уже более 300 раз, они не стали реакцией на текущие события в мире. Согласно обнародованной информации, пролетела примерно 6,7 тысячи километров до испытательного полигона на атолле Кваджалейн, расположенного в Маршалловых Островах в Тихом океане.

Напомним, еще в июне Воздушные силы США осуществили успешный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Кстати, с 2029 года их заменят на их более современный аналог LG-35A Sentinel. Однако пока этого не произошло, следят, чтобы Minuteman III оставалась действенным средством сдерживания.