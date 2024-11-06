Таким чином це показує спроможності американського парку міжконтинентальних балістичних ракет. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

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США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Об’єднана група льотчиків Командування глобальних ударів Повітряних сил за підтримки Повітряних сил ВМС, 5 листопада, о 23:01 за тихоокеанським часом, здійснила запуск із бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що подібний запуск планували роками, він є частиною рутинних та періодичних заходів, задля перевірки ефективності, готовності та точності системи озброєння. Також мета полягає у демонстрації ядерних сил США, аби запевнити у смертоносності та ефективності ядерного стримування країни.

Подібні випробування здійснювалися вже понад 300 разів, вони не стали реакцією на поточні події у світі. Згідно з оприлюдненою інформацією, пролетіла приблизно 6,7 тисячі кілометрів до випробувального полігону на атолі Кваджалейн, розташованого в Маршаллових Островах у Тихому океані.

Нагадаємо, ще у червні Повітряні сили США здійснили успішний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. До речі, з 2029 року їх замінять на їх більш сучасний аналог LG-35A Sentinel. Однак поки цього не сталося, слідкують, аби Minuteman III залишалася дієвим засобом стримування.