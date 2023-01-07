Минувший день полностью подтвердил цинизм заявлений Путина о "перемирии", – Госдеп

Российский диктатор Владимир Путин объявил о "перемирии" на Рождество. Однако оккупанты не прекращают боевых действий на фронте.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что оценка Госдепом заявлений российского президента Владимира Путина о рождественском перемирии подтвердилась.

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Мы скептически отнеслись к заявлениям России о так называемом прекращении огня. Вы слышали, как я сказал, что рассматриваем призыв президента Путина к рождественскому перемирию не что иное, как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января – 24 Канал),

– сказал он.

Он также напомнил, что Россия и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе и немедленно сама же его нарушала. По словам спикера, Путин мог иметь "скрытый мотив", делая такие заявления.

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, наконец, для повторного нападения", – отметил Прайс.

Заявление Пентагона

Несмотря на объявленное Россией одностороннее "прекращение огня" якобы в связи с Рождеством по Юлианскому календарю, российские военные продолжали вести боевые действия.

Об этом на брифинге 6 января заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.

Что касается заявления Путина о прекращении огня, могу сказать вам, что сегодня в Украине мы наблюдаем боевые действия, даже если формально речь идет об "окне" прекращения огня,

– отметила она.

По словам Купер, российские войска нуждаются в передышке и перевооружении, и объявленное Россией "перемирие" недостаточно продолжительное, чтобы воплотить это в жизнь. "Опять же это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с определенной долей скептицизма. Это тот самый мужчина, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", – напомнила представительница Пентагона.

Также в конце Купер сказала: "Я могу подтвердить, что боевые действия продолжаются. И, конечно, на месте воюют россияне. Так да".

Что этому предшествовало