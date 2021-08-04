Реакция Минветеранов на АТОшника с гранатой

Министерство отметило, что информация о ветеране, который захватил Кабинет Министров Украины, попала в российские СМИ. Они в традиционной манере пытались сформировать негативный образ наших защитников.

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Просим представителей СМИ и общества не спешить с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств,
– подчеркнули в ведомстве.

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