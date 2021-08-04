Реакция Минветеранов на АТОшника с гранатой
Министерство отметило, что информация о ветеране, который захватил Кабинет Министров Украины, попала в российские СМИ. Они в традиционной манере пытались сформировать негативный образ наших защитников.
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Просим представителей СМИ и общества не спешить с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств,
– подчеркнули в ведомстве.
Что известно о захвате правительства
- Утром 4 августа неизвестный мужчина пришел с гранатой к зданию Кабинета Министров. Он угрожал взорвать его, если его не впустят внутрь.
- Впоследствии выяснилось, что нападавший – ветеран батальона "Айдар" Владимир Прохнич. Известно, что его награждали орденом "За мужество III степени". СМИ писали, что в 2016 году боец получил минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга.
- Прохнич сам сдался правоохранителям после того, как с ним поговорил товарищ. Ветеран даже извинился перед силовиками за свои действия.
- По предварительным данным, мужчина пришел в правительство с гранатой из-за недовольства работой госучреждений и ненадлежащего финансового обеспечения ветеранов.
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