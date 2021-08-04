Реакція Мінветеранів на АТОвця з гранатою
Міністерство зазначило, що інформація про ветерана, який захопив Кабінет Міністрів України потрапила у російські ЗМІ. Вони у традиційній манері намагалися сформувати негативний образ наших захисників.
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Просимо представників ЗМІ та суспільства не поспішати з висновками та коментарями до встановлення всіх обставин,
– наголосили у відомстві.
Що відомо про захоплення уряду
- Зранку 4 серпня невідомий чоловік прийшов з гранатою до будівлі Кабінету Міністрів. Він погрожував підірвати її, якщо його не впустять всередину.
- Згодом з'ясувалося, що нападник – ветеран батальйону "Айдар" Володимир Прохнич. Відомо, що його нагороджували орденом "За мужність ІІІ ступеня". ЗМІ писали, що у 2016 році боєць отримав мінно-вибухові травми та струс головного мозку.
- Прохнич сам здався правоохоронцям після того, як з ним поговорив товариш. Ветеран навіть перепросив силовиків за свої дії.
- За попередніми даними, чоловік прийшов в уряд з гранатою через невдоволення роботою держустанов та неналежне фінансове забезпечення ветеранів.