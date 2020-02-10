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      Минветеранов инициирует санкции за суды над украинцами в Крыму

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      Минветеранов инициирует санкции за суды над украинцами в Крыму / glavcom.ua

      Работники Министерства ветеранов просят ввести санкции против силовиков, которые судили украинцев в Крыму. А также незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.

      В ведомстве подготовили проект распоряжения о применении ограничительных мер, сообщает пресс-служба министерства.

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      Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к задержанию судна Военно-морских сил Украины. Есть доказательства и против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей". Они преследовали украинцев, устраивали суды над ними на временно оккупированной территории Крыма.

      Важно! Украинских моряков взяли в плен силовики РФ 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива. В конце августа 2019 года в рамках обмена пленными 24 моряка вернулись в Украину.

      Совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек. Документ уже направили на согласование в профильные органы власти. Впоследствии его вынесут на рассмотрение правительства. Если Кабмин примет проект распоряжения, то СНБО сможет принять решение о применении санкций.

      В Минветеранов отметили, что права человека – это основные права, которые не подлежат обсуждению и являются неоспоримыми. Их нарушение является величайшим преступлением против человека.

      Обратите внимание! Ранее стало известно, что в правительстве планируют снова выделить Министерство по вопросам оккупированных территорий из состава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Это нужно для эффективной работы над вопросами реинтеграции Донбасса.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Судьи СНБО Украинские моряки в плену Министерство по делам ветеранов Новости Крыма Аннексия Крыма
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