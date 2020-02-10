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      Мінветеранів ініціює санкції за суди над українцями в Криму

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      Мінветеранів ініціює санкції за суди над українцями в Криму / glavcom.ua

      Працівники Міністерства ветеранів просять ввести санкції проти силовиків, які судили українців у Криму. А також незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці.

      У відомстві підготували проєкт розпорядження про застосування обмежувальних заходів, повідомляє пресслужба міністерства.

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      Фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до затримання судна Військово-морських сил України. Є докази й проти так званих "слідчих", "прокурорів" та "суддів". Вони переслідували українців, влаштовували суди над ними на тимчасово окупованій території Криму.

      Важливо! Українських моряків взяли у полон силовики РФ 25 листопада 2018 року в Керченській протоці. Наприкінці серпня 2019 року в рамках обміну полоненими 24 моряків повернулися в Україну

      Спільно із "Кримською правозахисною групою", працівники Мінветеранів підготували проєкт розпорядження про санкції проти кількох десятків людей. Документ вже скерували на погодження до профільних органів влади. Згодом його винесуть на розгляд уряду. Якщо Кабміні прийме проєкт розпорядження, то РНБО зможе прийняти рішення про застосування санкцій.

      У Мінветеранів наголосили, що права людини – це основні права, які не підлягають обговоренню і є незаперечними. Їхнє порушення є найбільшим злочином проти людини.

      Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що в уряді планують знову відокремити Міністерство з питань окупованих територій зі складу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. Це потрібно для ефективнішої роботи над питаннями реінтеграції Донбасу. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Судді Анексія Криму Новини Криму Міністерство у справах ветеранів Українські моряки в полоні РНБО
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