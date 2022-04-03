Мины в Черном море несут серьезный риск для судоходства, – Великобритания

В Великобритании заявили, что российские военно-морские силы продолжают отдаленную блокаду украинского побережья. Так они препятствуют доставке в Украину груза через море.

Россия сохраняет способность совершить десантную посадку. Однако эта операция каждый день становится все более рискованной.

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Все потому, что у украинского войска было время подготовиться.

Мины в море представляют серьезный риск для морской деятельности. Поскольку происхождение таких мин остается неясным и спорным, их наличие почти наверняка связано с деятельностью российских военно-морских сил в этом районе.

– отметили в ведомстве.

Там добавили, что это демонстрирует, как вторжение России в Украину влияет на нейтральные и гражданские интересы.

Что известно о заминированном море

По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, по Черному морю дрейфуют мины, которые Россия украла у украинской армии в Севастополе в 2014 году. Теперь Кремль нагло лжет, что около 450 боеприпасов в море разбросала Украина.

Пока известно об уничтожении 3 мин: от двух избавилась Турция, от одной – Румыния.

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