Минздрав изменил карантинную карту: в оранжевую зону перевели одну область, другую – вывели

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на 30 января большинство регионов в оранжевой зоне карантинных ограничений.

Минздрав обновил карантинную карту Украины

В частности, 16 областей соответствуют показателям оранжевого уровня эпиднебезопасности, в желтой – 8 и меньше всего в красной – 2 области.

Внимание После антирекорда – спад: в Украине уменьшилось количество больных COVID-19 за сутки

Что изменилось

Так, сегодня Харьковская область, которая еще вчера соответствовала показателям оранжевого уровня эпидопасности, перешла в желтый.

Зато в Луганской области наоборот – ситуация ухудшилась, поэтому она перешла из желтой в оранжевую зону.

Как выглядит зонирование сейчас

Красная зона

Ивано-Франковская область

Ровненская область

Оранжевая зона

Винницкая область

Волынская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Черновицкая область

Желтая зона

г. Киев

Днепропетровская область

Киевская область

Кировоградская область

Харьковская область

Николаевская область

Полтавская область

Херсонская область

Важно! В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 756 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций — в девяти регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.



Карантинная карта Украины / Инфографика Минздрав