Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине – 15 "красных" областей

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 15 "красных", 8 "оранжевых", 2 "желтых" и ни одного "зеленого" региона.

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространена в Закарпатье и Области.

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Какие области являются "красными"

В министерстве считают, что по состоянию на 30 октября, "красными" являются 15 областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Ровненская;

Сумская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черниговская.



Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине Киев и 7 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Винницкая;

Волынская;

Полтавская;

Тернопольская;

Харьковская;

Черкасская;

Буковина.