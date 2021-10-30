Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине – 15 "красных" областей

30 октября 2021 , 17:31
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Источник:

Минздрав

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 15 "красных", 8 "оранжевых", 2 "желтых" и ни одного "зеленого" региона.

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространена в Закарпатье и Области.

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Какие области являются "красными"

В министерстве считают, что по состоянию на 30 октября, "красными" являются 15 областей:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Ровненская;
  • Сумская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская.


Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине Киев и 7 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Полтавская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Черкасская;
  • Буковина.
Обратите внимание! Игорь Кузин подчеркнул, что с 30 октября "красными" стали уже 15 областей. По его словам, если заболеваемость будет расти такими же темпами, то придется расширить соответствующую карантинную зону.
Автор: Олег Васьків