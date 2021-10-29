Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине – только две "желтые" области

29 октября 2021 , 10:04
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Источник:

Минздрав

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 15 "оранжевых", 8 "красных", 2 "желтых" и ни одного "зеленого" региона.

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса наиболее распространена на Днепропетровщине, в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской областях.

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Какие области являются "желтыми"

В министерстве считают, что по состоянию на 29 октября, "желтыми" являются две области:

  • Закарпатская;
  • Кировоградская.

Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине Киев и 14 регионов имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

  • Винницкая область;
  • Волынь;
  • Житомирщина;
  • Прикарпатье;
  • Киевщина;
  • Луганская область;
  • Львовщина;
  • Полтавщина;
  • Тернопольщина;
  • Харьковщина;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Буковина;
  • Черниговская область.
Обратите внимание! Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе Львовской и еще 6 областей в красную зону с 30 октября.
Автор: Олег Васьків