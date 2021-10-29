Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине – только две "желтые" области
29 октября 2021 , 10:04Читати новину українською
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 15 "оранжевых", 8 "красных", 2 "желтых" и ни одного "зеленого" региона.
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса наиболее распространена на Днепропетровщине, в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской областях.
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Какие области являются "желтыми"
В министерстве считают, что по состоянию на 29 октября, "желтыми" являются две области:
- Закарпатская;
- Кировоградская.
Какие регионы являются "оранжевыми"
В Украине Киев и 14 регионов имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
- Винницкая область;
- Волынь;
- Житомирщина;
- Прикарпатье;
- Киевщина;
- Луганская область;
- Львовщина;
- Полтавщина;
- Тернопольщина;
- Харьковщина;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Буковина;
- Черниговская область.