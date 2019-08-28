Минздрав может возглавить экс-губернатор Одесщины Степанов

Олег Петренко отказался от должности министра здравоохранения, и теперь на эту должность претендует Максим Степанов.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.

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"По слухам на сегодня, на главу Минздрава может быть назначен Максим Степанов, бывший Одесский губернатор. Его лоббирует Аваков и Коломойский поддерживает. Ведь Степанов – близкий соратник Игоря Палицы, который избрался в Раду", – отметил Сергей Лещенко.

Новость дополняется.