Минздрав может возглавить экс-губернатор Одесщины Степанов
Олег Петренко отказался от должности министра здравоохранения, и теперь на эту должность претендует Максим Степанов.
Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.
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"По слухам на сегодня, на главу Минздрава может быть назначен Максим Степанов, бывший Одесский губернатор. Его лоббирует Аваков и Коломойский поддерживает. Ведь Степанов – близкий соратник Игоря Палицы, который избрался в Раду", – отметил Сергей Лещенко.
Новость дополняется.
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