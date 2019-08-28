МОЗ може очолити екс-губернатор Одещини Степанов
Олег Петренко відмовився від посади міністра охорони здоров'я і тепер на цю посаду претендує Максим Степанов.
Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.
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"З чуток на сьогодні, на очільника МОЗ може бути призначений Максим Степанов, колишній Одеський губернатор. Його лобіює Аваков і підтримує Коломойський. Адже Степанов – близький соратник Ігоря Палиці, який обрався до Ради", – зазначи Сергій Лещенко.
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Джерело: Здоров'я 24
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