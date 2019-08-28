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      МОЗ може очолити екс-губернатор Одещини Степанов

      44 Читать новость на русском
      Максим Степанов
      Максим Степанов / 5.ua

      Олег Петренко відмовився від посади міністра охорони здоров'я і тепер на цю посаду претендує Максим Степанов.

      Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі

      Читайте також: Хто може очолити МОЗ після Супрун: у "Слузі народу" назвали прізвище

      "З чуток на сьогодні, на очільника МОЗ може бути призначений Максим Степанов, колишній Одеський губернатор. Його лобіює Аваков і підтримує Коломойський. Адже Степанов – близький соратник Ігоря Палиці, який обрався до Ради", – зазначи Сергій Лещенко. 

      Новина доповнюється.

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      Теги: Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Медицина Новини Здоров'я
      Джерело: Здоров'я 24
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