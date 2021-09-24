В Минздраве назвали сразу 4 области, которые могут стать "красными"

Несколько регионов Украины могут попасть в красную карантинную зону еще до середины октября. Под угрозой – Житомирщина, Луганщина, Львовщина и Харьковщина.

Об этом 24 сентября заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже десятую неделю подряд.

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Рекордные темпы роста заболеваемости

Главный санитарный врач уточнил, что за последнюю неделю (вероятно, 17 – 24 сентября) количество новых случаев COVID-19 в стране выросло на 68%, а госпитализаций – на 51%. "Это наибольшие темпы роста заболеваемости в течение 2021 года", – подчеркнул он.

Ситуация пока под контролем

В то же время Кузин заверил, что нагрузка на медицинскую систему пока остается контролируемой. Мол, занятых реанимационных коек пока есть только 34%, а коек с кислородом – 31%. Стоит заметить, что пациенты, которым необходима кислородная терапия, занимают лишь 19% таких коек. В то же время аппараты искусственной вентиляции легких заняты пока на 13%.

9 регионов могут стать "оранжевыми"

Кроме этого, по состоянию на 24 сентября уже 9 областей Украины демонстрируют признаки оранжевого уровня эпидемической опасности. Как уточнил Кузин, среди новых случаев коронавируса преобладает штамм Дельта. Его регистрируют почти у всех госпитализированных людей – такая ситуация в большинстве регионов.

Днепропетровская область уже перешла из желтой в оранжевую карантинную зону. Все из-за значительного распространения COVID-19, которое фиксируют в регионе.

Статистика, которую накануне опубликовали в Минздраве, указывала на то, что в оранжевую зону могут попасть Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области. В этих регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала