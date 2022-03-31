В Минздраве рассказали, сколько больниц в Украине уничтожила российская армия

Российские военные цинично наносят ракетные удары по украинским больницам. За время войны пострадало 261 учреждение здравоохранения.

В то же время 13 больниц уже полностью уничтожены. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Из тех регионов, откуда мы можем получить данные, знаем о 261 поврежденном учреждении здравоохранения. В это число входят многопрофильные больницы и амбулатории семейной медицины,

– рассказал министр.

Он отметил, что уничтоженные больницы не подлежат восстановлению. Поэтому их будут строить заново.

Также россияне обстреляли 65 автомобилей экстренной скорой помощи. Теперь они не работают.

Однако наибольшими потерями являются человеческие. За месяц войны враг убил 6 медиков. Также известно, что 18 получили ранения.

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