Водночас 13 лікарень вже повністю знищені. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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З тих регіонів, звідки ми можемо отримати дані, знаємо про 261 пошкоджений заклад охорони здоров'я. До цього числа входять багатопрофільні лікарні та амбулаторії сімейної медицини,

– розповів міністр.

Він зазначив, що знищені лікарні не підлягають відновленню. Тому їх будуватимуть наново.

Також росіяни обстріляли 65 автомобілів екстреної швидкої допомоги. Тепер вони не працюють.

Однак найбільшими втратами є людські. За понад місяць війни ворог вбив 6 медиків. Також відомо, що 18 зазнали поранень.

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