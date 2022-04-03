Мир должен ужаснуться тому, что было в Буче и Гостомеле, других городах – не лучше, – Арестович

Мир должен увидеть последствия страшных преступлений в ранее оккупированных населенных пунктах Киевщины. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в городах, где сейчас окопался враг, ситуация может быть не лучше.

Целый брифинг Арестович посвятил трагедии в Буче, Гостомеле и Ирпене. Он призвал рассказывать об этом всему миру.

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Ни одно преступление не останется безнаказанным

Арестович заверил, что ни одно преступление врага не останется безнаказанным. Этот ужас, совершенный оккупантом, должен привлечь внимание всего мира.

Мир должен ужаснуться тому, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, в других городах картина может быть не лучше,

– сообщил Арестович.

Отметим, что жуткие кадры из Бучи и Ирпеня опубликовал в соцсетях советник главы ОП Михаил Подоляк. Он обратился к европейским лидерам и подчеркнул, что мир так боялся спровоцировать россиян, что получил новый геноцид.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича: