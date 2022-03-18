Мир должен знать о дикости армии РФ, – Кличко принял участие в международном марафоне

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в международном марафоне "Единение местного самоуправления мира ради благополучия людей и мира" и показал обломки снарядов, которыми обстреливают Киев.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале, а также прикрепил видео с онлайн-встречи.

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"Сегодня диалог состоялся между мэрами нескольких украинских городов и представителями местного самоуправления, в частности, городов-побратимов тех стран, которые сегодня принимают больше беженцев из Украины. Это Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия. Транслируют марафон и для иностранных СМИ. Мы должны показать и рассказать миру о том, как Россия уничтожает Украину и убивает мирных украинцев. Мир должен знать о дикости и особой жестокости русской армии.О страданиях украинцев. О героизме наших военных, бьющихся сегодня за нашу независимость и свободу. Геноциде, который совершает Россия", – сказал Кличко во время марафона.

Кличко поблагодарил партнеров за поддержку и помощь и призвал еще больше объединить усилия местного самоуправления Украины и мира, чтобы оказать давление на агрессора и остановить его.

Видео обращения Кличко на международном марафоне:

В то же время, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил о подписании Вильнюсской резолюции – обращение мэров европейских городов в Организацию объединенных наций с призывом закрыть небо над Украиной. Резолюцию уже подписали мэры Риги, Гданьска, Тираны и Таллина. По его мнению, резолюция – это важный инструмент давления на ООН, поэтому он призвал своих европейских коллег не медлить и подписать петицию.

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