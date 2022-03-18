Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, а також прикріпив відео з онлайн-зустрічі.

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"Сьогодні діалог відбувся між мерами кількох українських міст та представниками місцевого самоврядування, зокрема, міст-побратимів тих країн, які сьогодні приймають найбільше біженців з України. Це Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина. Транслюють марафон і для іноземних ЗМІ. Ми повинні показати і розказати світові про те, як Росія знищує Україну і вбиває мирних українців. Світ повинен знати про дикунство і особливу жорстокість російської армії. Про страждання українців. Про героїзм наших військових, які б'ються сьогодні за нашу незалежність і свободу. Захищають Україну від геноциду, який чинить Росія", – сказав Кличко під час марафону.

Кличко подякував партнерам за підтримку і допомогу та закликав ще більше об'єднати зусилля місцевого самоврядування України та світу, щоб чинити тиск на агресора та зупинити його.

Відео звернення Кличка на міжнародному марафоні:

Водночас мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс повідомив про підписання Вільнюської резолюції – звернення мерів європейських міст до Організації об'єднаних націй із закликом закрити небо над Україною. Резолюцію вже підписали мери Риги, Гданська, Тирани і Талліна. На його думку, резолюція це важливий інструмент тиску на ООН, тому він закликав своїх європейських колег не зволікати і підписати петицію.

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