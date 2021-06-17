Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее, – канцлер Австрии

Австрийский канцлер Себастьян Курц перед саммитом Евросоюза заявил о важности диалога с Россией. В то же время он подчеркнул необходимость защищать свои интересы, если они не будут совпадать с российскими.
Курц выразил удовлетворение по поводу встречи Джо Байдена и Владимира Путина и взаимного возвращения послов в столицы США и России. Это, по его мнению, позволит открыть каналы для диалога между двумя сверхдержавами.
Читайте также Оттолкнуть, сдержать и привлечь: ЕС определил новую стратегию в отношении России
Диалог между ЕС и Россией
Канцлер Австрии также выступает за диалог между Евросоюзом и Россией, несмотря на все разногласия.
Мы должны пройти этот путь в ЕС. Важно оставаться на диалоге и придерживаться четкой линии в случае разногласий, например, в вопросах прав человека,
– заявил Курц.
Политик добавил, что для защиты своих интересов и предотвращения очередным негативным этапам отношений, следует "держать каналы разговоров открытыми". В то же время есть сферы, в которых сотрудничество имеет смысл. Это борьба с изменением климата и пандемией коронавируса.
Курц подытожил, что "мир будет в Европе только с Россией, а не против нее".
Стратегия отношений Евросоюза и Москвы
- Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии в отношении России.
- В нем изложена стратегия отношений блока с Москвой, которая основана на 3 принципах: противодействии, сдерживании и привлечения.