Зеленский призвал мир помочь Украине "разобраться" с боевой авиацией России

Президент Зеленский отреагировал на удар по Харькову. Глава государства подчеркнул, что чем быстрее союзники предоставят Украине возможность наносить удары по российской военной инфраструктуре, тем ближе будет мир.

Свое вечернее выступление президент начал с выражения соболезнования родным погибшего и раненых в результате удара авиабомбы по центру Харькова.

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Мир имеет силу, чтобы принудить Россию к миру

Зеленский отметил, что эти бомбы, которые страна-агрессорка сбрасывает на украинские города, – это одна из ключевых основ путинской способности воевать.

Чем быстрее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, запускающей эти бомбы, чем быстрее мы сможем нанести удары – вполне справедливые, кстати – по российской военной инфраструктуре, по российским военным аэродромам, тем ближе будет мир.

– подчеркнул политик.

Во время отражения вражеского наступления в Харьковской области Украина доказала, что решительность партнеров действительно помогает.

Другие смелые решения, в которых нуждается наша страна, тоже очень пригодятся. В ближайшие недели Киев продолжит коммуникацию, чтобы получить эти необходимые решения.

Плюс 10 подписей под коммюнике

На этих неделях появились новые десять подписей после Саммита под коммюнике – от разных субъектов, из разных частей света. Также уже больше деталей и относительно работы в группах – по пунктам Формулы – над конкретными вопросами безопасности.

"У мира нет альтернативы, и как бы Россия ни пыталась расширить войну, мы сделаем все, чтобы мир Украине вернуть. Справедливый мир", – подчеркнул Зеленский.