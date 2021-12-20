Мир не сделал ничего, чтобы остановить имперские амбиции России, – Дуда о шантаже Кремля

Президент Польши считает, что самой большой ошибкой будет соглашаться на шантаж России. Такое заявление Анджей Дуда сделал на фоне стягивания российских войск к границе и выдвижения Кремлем требований к НАТО.

Об этом президент Польши сказал на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. По его словам, странам необходима общая позиция.

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Отпор политике России

"Мы должны занять сильную позицию и не принимать шантаж. Результат будет противоположным. И именно так НАТО должно вести себя для того, чтобы быть последовательным, обоснованным и дать отпор этой политике. Потому что если оставить какое-то пространство, они займут это пространство и пойдут на Запад, их нельзя остановить", – сказал Анджей Дуда.

В то же время Дуда вспомнил слова бывшего президента Польши Леха Качинского. Тогда он предупреждал, что после нападения России на Грузию произойдут нападения на Украину, страны Балтии, Польшу.

Хочу вам напомнить те слова, потому что он был прав... что произошло с 2008 года по 2014 год? Ничего. Мир ничего не сделал для того, чтобы ограничить военные амбиции России, остановить имперские амбиции,

– сказал Дуда.

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