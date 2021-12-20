Про це президент Польщі сказав на пресконференції за результатами тристоронньої зустрічі з президентами Литви та України в державній резиденції Синьогора, що в Івано-Франківській області. За його словами, країнам необхідна спільна позиція.

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Відсіч політиці Росії

"Ми маємо зайняти сильну позицію і не приймати шантажу. Результат буде протилежним. І саме так НАТО має поводитися для того, щоб бути послідовним, обґрунтованим і дати відсіч цій політиці. Тому що якщо залишити якийсь простір, вони займуть цей простір і підуть на Захід, їх не можна зупинити", – сказав Анджей Дуда.

Водночас Дуда пригадав слова колишнього президента Польщі Леха Качинського. Тоді він попереджав, що після нападу Росії на Грузію відбудуться напади на Україну, країни Балтії, Польщу.

Хочу вам нагадати ті слова, тому що він мав рацію… Що сталося з 2008 року по 2014 рік? Нічого. Світ нічого не зробив для того, щоб обмежити військові амбіції Росії, зупинити імперські амбіції,

– сказав Дуда.

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