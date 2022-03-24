Мир не знал такой жестокой войны на протяжении последних 80 лет, – Зеленский

За последние 80 лет не было столь жестокой войны, которую Россия начала в Украине. Оккупанты не соблюдают никаких правил и бомбят все подряд. Но украинцев этим не сломать!

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в новом интервью, передает 24 канал.

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Россияне легкомысленно надеялись, что смогут захватить Украину в течение 48 или 72 часов. Но украинцы дали достойное сопротивление: они настолько удачно защищают свою землю, что враг уже потерял больше личного состава и техники, чем за 10 лет войны в Афганистане.

Оккупанты не соблюдают никаких правил

По словам Владимира Зеленского, россияне вообще не обращают внимания на любые правила и конвенции. Они нагло бомбят гражданскую инфраструктуру и убивают мирных людей. А в придачу еще и грабят дома, насилуют женщин, обстреливают колонны людей, которые пытаются убежать от них убежать. Такой жестокой войны мир давно уже не видел.

Мир не знал такой жестокой войны в течение последних 80 лет. Это война без всяких правил и соблюдения каких-либо конвенций со стороны российской армии, – заявил Президент.

"Они используют оружие и бомбы, запрещенные международными конвенциями. Они убивают гражданских, женщин, детей. Они бомбят больницы, школы, театры, где в подвалах прячутся мирные люди, и делают это сознательно. Они грабят дома и квартиры, вывозя на своих БТРах посуду, одежду, мебель. Они насилуют женщин, мучают пленных и убивают детей. Они минируют дороги и поля, обстреливают колонны людей, которые эвакуируются", – добавил Владимир Зеленский.

Россияне пытаются сломать дух украинцев из-за массовых военных преступлений. Но им этого не получится сделать!

Смотрите отрывок обращения президента Зеленского к саммиту НАТО: