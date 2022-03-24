Про це Президент Володимир Зеленський заявив в новому інтерв’ю, передає 24 канал.

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Росіяни легковажно сподівалися, що зможуть захопити Україну упродовж 48 чи 72 годин. Але українці дали гідний спротив: вони настільки вдало захищають свою землю, що ворог вже втратив більше особового складу та техніки, ніж за 10 років війни в Афганістані.

Окупанти не дотримуються жодних правил

За словами Володимира Зеленського, росіяни взагалі не зважають на будь-які правила та конвенції. Вони нахабно бомблять цивільну інфраструктуру та вбивають мирних людей. А на додачу ще й грабують домівки, ґвалтують жінок, обстрілюють колони людей, які намагаються втекти від них втекти. Такої жорстокої війни світ давно вже не бачив.

Світ не знав такої жорстокої війни протягом останніх 80 років. Це війна без будь-яких правил і дотримання будь-яких конвенцій з боку російської армії, – заявив Президент.

"Вони використовують зброю і бомби, заборонені міжнародними конвенціями. Вони вбивають цивільних, жінок, дітей. Вони бомблять лікарні, школи, театри, де у підвалах ховаються мирні люди, і роблять це свідомо. Вони грабують дома і квартири, вивозячи на своїх БТРах посуд, одяг, меблі. Вони гвалтують жінок, мучать полонених і вбивають дітей. Вони мінують дороги і поля, обстрілюють колони людей, які евакуюються", – додав Володимир Зеленський.

Росіяни намагаються зламати дух українців через масові воєнні злочини. Але їм цього не вийде зробити!

Дивіться уривок звернення президента Зеленського до саміту НАТО: