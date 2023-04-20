Мир непредсказуем, – Данилов допускает вступление в НАТО еще до завершения войны

В июле на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, будут обсуждать вступление Украины в Альянс. Украина может стать членом Североатлантического союза еще до окончания войны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что не видит препятствий для вступления Украины в НАТО.

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Данилов отметил, что хотел бы, чтобы путь Украины в Альянс был кратчайшим. Для этого необходимо согласие стран-членов НАТО.

"Мы сегодня не видим препятствий, чтобы уже стать членами Альянса. Это не столь сложная ситуация. Это более политическое решение. Но надо понимать, что для этого должно быть согласие ведущих стран Альянса. Тогда все это закрутится гораздо быстрее. Мы слишком долго с этим медлили", – заявил он.

Секретарь СНБО напомнил, как в 2008 году некоторые страны блокировали начало процедуры План действий по членству в НАТО Украиной. По его мнению, все цивилизованные страны должны входить в Североатлантический союз. Украина уже на этом пути.

Вступление Украины в НАТО еще до завершения войны

Алексей Данилов подчеркнул, что весь мир прогнозировал поражение Украины, однако украинцы доказали, что мы победим. Он допустил вступление Украины в НАТО еще до завершения войны с Россией.

Как вы видите, мир ошибался. Я бы хотел, чтобы так же произошло и здесь, чтобы мы получили членство в Альянсе как можно скорее. Я не исключаю, что это может произойти в любой момент. Мир сейчас непредсказуем,

– заметил чиновник.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин очень боялся расширения границ с НАТО. За время полномасштабной войны в Украине членство в НАТО получила Финляндия, которая имеет общую границу с Россией.

"Мы очень хотели бы, чтобы те гарантии безопасности, которые до вступления получили Финляндия и Швеция о неприкосновенности своих границ, имела и Украина. Применение пятой статьи, которая есть в этом Альянсе", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что вступление в Альянс зависит от того, как будут работать дипломатия и услышат ли страны НАТО аргументы Украины.

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