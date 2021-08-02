Мир охвачен огнем: как климат влияет на лесные пожары

Климатические изменения усугубляют различные стихийные бедствия, лесные пожары - не исключение. Но они становятся все более опасными для жизни людей, атакуя населенные пункты.

По всему земному шару горят мощные лесные пожары. Россия, США, Канада, Турция – все страдают от огня и дыма. Пылают Греция, острова Сицилия и Сардиния. Ученые-климатологи уверены – климатические изменения играют важную роль в распространении и усилении этих стихийных бедствий.

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Пожары, люди и изменения климата: как это связано

Между более крупными и сильными пожарами и климатическими изменениями есть прямая связь, как пишет издание NPR. Сгорело уже свыше 3 миллионов акров, но это еще далеко не конец. Засухи, исторические по своим масштабам, и тепловые волны способствуют распространению огня, фактически оставляя ему топливо.

По довольно консервативным подсчетам Лесной службы США, с 2015 года сезон лесных возгораний стал на два месяца дольше, чем это было в 1970-х.

Коренные народы Америки знали, как делать контролируемые поджоги, чтобы помочь лесам обновляться, но в начале XX века этой практике был положен конец (это нарушило всю экосистему, теперь горят территории, которые раньше сдерживали огонь).

Девять из десяти крупнейших по площади пожаров произошли с 2005 года, когда начали вести постоянные записи. Если проходят более теплые зимы, то снежный покров меньше. Снег потом тает и превращается в дождь. Но сейчас, если он даже есть, то тает быстрее, оставляя землю и людей почти без влаги летом. Что в свою очередь приводит к возгоранию сухостоя.



Изменения климата делают лесные пожары все более опасными для людей / Фото CNET

Необратимые изменения Иногда климат на месте пожара меняется радикально, сообщают ученые на основе последних исследований. На выжженном месте может никогда снова не появиться лес или вырасти с совсем другими видами. Также популярна практика пересадки деревьев, которые сами способствуют распространению огня. Более 3 млн акров Иногда климат на месте пожара меняется радикально, сообщают ученые на основе последних исследований. На выжженном месте может никогда снова не появиться лес или вырасти с совсем другими видами. Также популярна практика пересадки деревьев, которые сами способствуют распространению огня. Более 3 млн акров сгорели только за 7 месяцев 2021 года.

Окружающий ландшафт может измениться очень быстро. Однако, 88% пожаров с 2016 по 2020 годы были начаты человеком, пишет издание The Hill, опираясь на научные данные.

И это не всегда неосторожное обращение с огнем (хотя и оно тоже играет роль – 24). Часто это инфраструктурные аварии, которые разжигают пламя. Обычно линии электропередач. Коммунальная организация Cal Fire отмечает, что из 20 смертельных пожаров в Калифорнии, 10 имели причиной человеческий фактор (включая преднамеренные поджоги – 24).

Часто доставка электроэнергии проходит через легковоспламеняющиеся районы, что еще больше повышает имеющиеся риски. "Инфраструктура встроена в большую устаревшую систему, за которой плохо присматривают. Поэтому шансы на возгорания очень высоки", – объяснила The Hill Стефани Пинсетль, профессор из Института окружающей среды Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

От поглотителя до выбрасывателя: как пожары меняют леса

Сосуществование с огнем, которое раньше для Запада США было нормой, становится все более опасным, так как люди занимают все больше территории. А поскольку она становится все более сухой, пожар легче начать, но очень сложно потушить.

Засуха значительно повышает шансы, что возгорание превратится в большой пожар, хоть и не влияет напрямую

– объяснил биоклиматолог Пак Уильямс, доцент-географ из Университета Калифорнии.

Сильный ветер тоже очень опасен при пожарах. Он не только распространяет их на большую территорию, он еще и быстрее испаряет влагу из растительности, которая еще осталась. Например, тушить водой при ветре уже поздно и невозможно.

После этого парниковые газы поднимаются в атмосферу и продолжают нагревать нашу планету. Провинция Британская Колумбия в Канаде после пожаров в 2017-18 годах выделила в небо втрое больше CO2, чем все остальные сектора вместе взятые. А учитывая то, что леса – крупнейшие поглотители углерода, которые при нормальных условиях удерживают его в себе больше, чем отдают. Со временем он накапливается в растениях и почвах.

На севере, в Арктике и в вечных снегах (которые уже не столь вечные, кстати – 24) углерода сохраняется еще больше. Пожары не только выбрасывают эти запасы в атмосферу, но и уменьшают способность леса втягивать углерод в дальнейшем. Так уже происходит в бассейне Амазонки.

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Четыре западноамериканских штата – Калифорния, Айдахо, Орегон и Вашингтон – за время пандемии снизили выбросы на 69 млн тонн, по данным Carbon Monitor. Пожары в июле 2021 года вернули уже 41 млн тонн (по данным службы ЕС по мониторингу атмосферы "Коперник").



Леса могут быть не такими как раньше или не расти вообще / Фото SFGATE

Это многовато для летнего времени года. Пожары в Калифорнии сами по себе выбросили почти 100 млн тонн углерода в прошлом году. Подобная ситуация наблюдается и в Сибири, где дымом и смогом затянуло города.

Медленное, но стабильное сокращение парниковых газов бледнеет по сравнению с выбросами во время этих пожаров,

– сказала Ориана Чегвидден, климатолог в компании Carbon Plan.

Порочный круг, описанный изданием Technology Review, может в будущем привести к "росту числа жертв в общинах, проблемам со здоровьем и качеством воздуха". Под угрозой, в целом, весь небольшой прогресс по борьбе с изменениями климата. Более жаркие и сухие дни превратят больше и больше лесов в огнеопасные зоны.

Пожары Бутлег и Дикси: как создать монстров

Исследователи предупреждают, что риск для любой территории пережить средний или серьезный пожар, к 2090 году повысится в четыре раза (исследование Университета Юты и Carbon Plan). Даже при условии ощутимого сокращения выбросов углекислых газов. Если же этого не произойдет, то риск повысится в 14 раз.

Мегапожар Дикси, один из крупнейших сейчас в США, сдержан всего на 21% и распространился на 181 тысячу акров. Как говорит Cal Fire, "Дикси продолжает демонстрировать экстремальное огненное поведение". А в октябре 2020 года, пожар Аугуст Кемп стал первым в истории Калифорнии, который получил статус "гига" – то есть сжег больше 1 млн акров!

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Когда первые искры только разжигались в горах, Дикси уже имел все условия, чтобы стать монстром, пишет LA Times. Слишком жарко, слишком сухо, дни обещали быть ветреными. Через десять дней? Эвакуация тысяч человек, восемь сожженных конструкций. С ним трудно бороться, потому что необычное поведение держит пожарных на расстоянии.

За двадцать лет службы ничего такого не видел. То, что мы сейчас наблюдаем, не имеет прецедентов в истории, когда новые возгорания начинаются в 8 км от главного,

– заявил на пресс-конференции Крис Уотерс, один из командиров Cal Fire.

Дикси, как и многие другие, начался с ошибки людей. Компания, которая занимается поставкой электричества (PG&E), нашла в каньоне реки два сгоревших предохранителя и дерево, которое блокировало линию электропередач. Чиновники бросились на ту территорию, но поздно: пожар уже вырос до 500 гектаров на следующее утро и 2200 акров к концу дня!

Жители городка Парадайз с ужасом наблюдали за ситуацией. И у них были основания бояться:Но Дикси эта локация не интересовала, а вот люди возле озера Альманор были срочно эвакуированы.



Схема работы пирокумулятивного облака / Графика Blog Peace Music & Love

К сожалению, мало что можно было сделать, потому что огонь поглощал сухую траву. Уотерс объяснил, что такие условия, как правило, появляются осенью, а "сейчас мы на середине июля". Трава готова к горению "на 99 со 100%", добавил он. Пожар Дикси создал собственную метеосистему, говорят ученые. Учитывая облако, которое можно увидеть за сотни километров.

Пирокумулятивные или огненные облака Вид кучево-дождевых облаков, которые похожи на колонны дыма, поднимающиеся от лесного пожара. Часто их верхняя часть напоминает наковальню. Они способны генерировать сухие молнии и огненные торнадо. Образуются вследствие поднятия теплого воздуха от огня и его интенсивного нагрева.

Сухие молнии могут разжигать новые пожары.

Это может создать хаос и чрезвычайно опасно для всех пожарных на первой линии. Пожар может изменить направление и взорваться с новой интенсивностью,

– объяснил LA Times климатолог из Калифорнийского университета Даниэль Свейн.

В целом, 86 возгораний зафиксировано в США и Канаде, на данный момент – на 1,5 млн акров! Многие западные и южные штаты сейчас посреди серьезной засухи, ученые даже называют ее мегазасухой. Она началась еще в 2000-х годах и продолжается десятилетиями. 65% этой территории в зоне "экстремально сухих условий".

Карта распространения серьезной засухи в США / Карта NOAA Climate.gov

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Другим монстром является огонь Бутлег в Орегоне, который "съел" 409 тысяч акров и тоже замечен за генерацией собственной погоды, потому что выделяет слишком много тепла и энергии. "В этом случае, огонь делает прогноз погоды", – пошутил Маркус Кауффман, спикер орегонского департамента лесов. Бутлег начался после удара сухой молнии 6 июля. Полное сдерживание не ожидается аж до ноября!

Как писал журнал Science в апреле 2020 года, "антропогенное потепление было критическим для периода 2000 – 2018 годов; ситуация соответствует траектории прошлых мегазасух". Повышение температуры лишь сделает подобные сценарии более частыми на юго-востоке Соединенных Штатов Америки.