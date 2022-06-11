Заявление Лукашенко обнародовали подконтрольные режиму белорусские СМИ. Теперь он говорит, что у Беларуси и Великобритании якобы есть общие интересы, сообщает 24 канал.

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Лукашенко поздравил королеву с Днем рождения

Такими заявлениями белорусский диктатор раздался по случаю Дня рождения королевы Елизаветы ІІ. С этим праздником он даже поздравил весь народ Королевства.

Дипломатические отношения между Беларусью и Великобританией длятся уже 30 лет. За это время Лукашенко увидел общность интересов демократической страны и своего диктаторского режима. Якобы это преодолевает расстояние и границы между государствами.

Нас объединяет стремление к миру, стабильности и устойчивому развитию. Убежден, что эти ценности должны быть приоритетными для наших обществ. Сегодня как никогда раньше следует совместно искать пути недопущения эскалации международной обстановки, продовольственного кризиса и роста этнической нетерпимости,

– цинично заявил Лукашенко.

Более того, он собрался вместе с Великобританией побеждать современные вызовы "для обеспечения достойного будущего". По крайней мере, призвал страну к этому.

Лукашенко хвалил ВСУ

После неудачи российских войск на Севере Украины, вторгаться которым помогала Беларусь, Лукашенко теперь не знает, что ему делать и какую позицию лучше занять. Поэтому от него раздаются все более странные и неожиданные заявления. Например, недавно он даже хвалил Вооруженные Силы Украины.

В мае Лукашенко проводил совещание со своими топ-силовиками. Основной темой встречи стал государственный заказ в оборонной сфере на 2022 год. Тогда он и начал разговор о том, что нужно работать над развитием небольших "мобильных групп" в армии Беларуси. Якобы именно эта составляющая ВСУ невероятно хорошо себя показала на поле боя против россиян.

Угрозы для Украины со стороны Беларуси

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призывает людей не расслабляться, потому что угроза со стороны белорусской границы существует. Оттуда всегда возможны обстрелы, но и не только это. По данным Генштаба ВСУ на утро 11 июня, на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонных вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять свою задачу. Они усиливают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Кроме того, Лукашенко сказал, что планирует вдвое увеличить количество военных в армии Беларуси. Страна желает сделать южное оперативное командование. Именно поэтому предполагается увеличение численности своих вооруженных сил до 80 тысяч человек. Беларусь планирует комплектовать воинские части техникой и вооружением за счет находящихся на хранении технических средств. А возле границ Украины до сих пор продолжаются якобы учения.

В то же время эксперты предполагали, что наступление из Беларуси может произойти при определенных условиях. Например, если Россия снова захочет вторгнуться с этой стороны, тогда она может сделать это вместе с армией Беларуси. Для самостоятельного вторжения у этих войск нет боевого опыта, мотивации и силы.

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