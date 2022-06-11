Заяву Лукашенка оприлюднили підконтрольні режиму білоруські ЗМІ. Тепер він каже, що в Білорусі та Великої Британії начебто є спільні інтереси, повідомляє 24 канал.

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Лукашенко привітав королеву з Днем народження

Такими заявами білоруський диктатор роздався з нагоди Дня народження королеви Єлизавети ІІ. З цим святом він навіть привітав весь народ Королівства.

Дипломатичні відносини між Білоруссю та Великою Британією тривають вже 30 років. За цей час Лукашенко десь побачив спільність інтересів демократичної країни та свого диктаторського режиму. Мовляв, це долає відстань та кордони між державами.

Нас об'єднує прагнення миру, стабільності та сталого розвитку. Переконаний, ці цінності мають бути пріоритетними для наших суспільств. Сьогодні як ніколи раніше варто спільно шукати шляхи недопущення ескалації міжнародної обстановки, продовольчої кризи та зростання етнічної нетерпимості,

– цинічно заявив Лукашенко.

Ба більше, він зібрався разом з Великою Британією перемагати сучасні виклики "задля забезпечення гідного майбутнього". Принаймні закликав країну до цього.

Лукашенко хвалив ЗСУ

Після невдачі російських військ на Півночі України, вторгнутись яким допомагала Білорусь, Лукашенко тепер не знає, що йому робити і яку позицію краще зайняти. А тому від нього лунають все більш дивні та неочікувані заяви. Наприклад, нещодавно він навіть хвалив Збройні Сили України.

У травні Лукашенко проводив нараду зі своїми топ-силовиками. Основною темою зустрічі стало державне замовлення в оборонній сфері на 2022 рік. Тоді він і почав розмову про те, що потрібно працювати над розвитком невеликих "мобільних груп" у війську Білорусі. Мовляв, саме ця складова ЗСУ неймовірно добре себе показала на полі бою проти росіян.

Загрози для України з боку Білорусі

Генеральний штаб Збройних Сил України закликає людей не розслаблятися, тому що загроза зі сторони білоруського кордону існує. Звідти завжди можливі обстріли, але й не лише це. За даними Генштабу ЗСУ на ранок 11 червня, на Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати своє завдання. Вони посилюють ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Крім того, лукашенко казав, що планує вдвічі збільшити кількість військових у армії Білорусі. Країна хоче створити південне оперативне командування. Саме тому передбачають збільшення чисельності своїх збройних сил до 80 тисяч осіб. Білорусь планує комплектувати військові частини технікою та озброєнням за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні. А біля кордонів України досі тривають нібито навчання.

Водночас експерти припускали, що наступ з Білорусі може відбутися за певних умов. наприклад, якщо Росія знову захоче вторгнутися з цієї сторони, то тоді вона може зробити це разом із армією Білорусі. Для самостійного вторгнення ці війська не мають бойового досвіду, мотивації та сили.

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