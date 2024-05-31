Зеленский отметил, что конца войны пока не видно, поэтому переговоры с Россией пока нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку Путин нарушит любое соглашение, и доверять ему точно нельзя.

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Россия не собирается отдавать землю

Зеленский отметил, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, поскольку Запад слабо отреагировал на аннексию Крыма и захват части востока Украины в 2014 году.

Также, по словам президента Украины, Россия настаивает на том, что Украина должна принять новые территориальные реалии. Владимир Зеленский говорит, что Москва использует любую паузу в боевых действиях, чтобы "укрепить мышцы на поле боя" и рано или поздно нанесет удар снова.

Он отмечает, конфликт в Украине похож на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах из-за "идеологии русского фашизма". Президент говорит, что у россиян методы войны такие же жестокие, как и в нацистской Германии. Были и массовые казни, и захоронения и изнасилования.

Зеленский отметил, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и доминировать в стране.

Если бы Россия победила в Украине, Путин стремился бы еще больше изменить границы Европы, атакуя другие страны,

– сказал Зеленский и добавил, что сейчас идет настоящая третья мировая война.

Россия не хочет мира