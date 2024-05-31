Зеленський зауважив, що кінця війни поки не видно, тому переговори з Росією наразі нереалістичні. Він сказав, що мирна угода буде "пасткою", оскільки Путін порушить будь-яку угоду, і довіряти йомуточно не можна.
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Росія не збирається віддавати землю
Зеленський зазначив, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки Захід слабко відреагував на анексію Криму та захоплення частини сходу України у 2014 році.
Також, за словами президента України, Росія наполягає на тому, що Україна має прийняти нові територіальні реалії. Володимир Зеленський говорить, що Москва використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб "зміцнити м’язи на полі бою" і рано чи пізно завдасть удару знову.
Він зазначає, конфлікт в Україні схожий на Другу світову війну, але в менших масштабах через "ідеологію російського фашизму". Президент говорить, що у росіян методи війни такі ж жорстокі, як і в нацистській Німеччині. Були і масові страти, і поховання та зґвалтування.
Зеленський наголосив, що російські солдати навіть використовували ті самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і домінувати в країні.
Якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, атакуючи інші країни,
– сказав Зеленський і додав, що зараз триває справжня третя світова війна.
Росія не хоче миру
- Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Однак, за його словами, учасники заходу роблять все для того, щоб саміт минув успішно.
- Боррель зазначив, що Кремль навіть скликав зустріч БРІКС, щоб вимагати у країн-членів не їхати на Саміт, який відбудеться у червні 2024 року.
- Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що сподівається, що багато країн зможуть взяти участь у цій зустрічі, аби обговорити територіальну цілісність України, а також принципи суверенітету. Однак якщо говорити про Росію, то її вочевидь посадовець не хоче бачити.
- Він зазначив, що Росія регулярно завдає ударів по всій Україні та цивільному населенню. З російського боку немає бажання вести переговори, або навіть якщо Путін говорить, що готовий вести переговори після того, як окупував територію, то це неправильна позиція.
- Президент України Володимир Зеленський говорить, що російський диктатор Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати та влаштувати паралельну платформу. Тому деякі світові лідери ще не висловилися щодо цього заходу.