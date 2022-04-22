Мир с нами, – у Зеленского говорят о новом этапе военной помощи Украине

Весь цивилизованный мир пытается помочь Украине преодолеть российских оккупантов. Мы постоянно получаем всестороннюю помощь, прекращать оказывать которую никто не собирается.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, Украина получает огромную поддержку от международного сообщества. Мир всячески помогает нам в борьбе с российскими оккупантами.

Новая военная помощь

Сибига отметил, что сейчас мы вышли на новый качественный этап предоставления военной помощи, получаемой от международных партнеров.

Мир с нами, мир нам помогает. Хотелось бы, чтобы это было быстрее, о чем мы откровенно говорим нашим партнерам, но эта помощь идет и делает наши оборонные возможности мощнее,

– заявил заместитель председателя ОП.

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