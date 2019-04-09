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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Мир не вступился за Грузию так, как вступился за Украину, – Дейнега

      Актуальное интервью 50 Читати новину українською

      О работе украинской дипломатии и анализе программ кандидатов относительно прекращения войны на Востоке Украины в эфире 24 канала рассказал волонтер и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега

      Украинская дипломатия

      – Грузия проиграла войну с Россией, потеряла часть территорий и все санкции, потому что мир за нее не заступился так, как за Украину. У нашего государства очень сильная защита из-за мировой поддержки.

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      – Если вспомнить санкции, которые были применены сразу после оккупации российскими войсками Крыма, то они были очень слабы. Их усиление, которое мы наблюдаем сейчас, это была работа украинских дипломатов. А могли бы быть сейчас, как Грузия, абсолютно без внешней защиты. Содержание этих санкции это также вопрос проведения внутренних реформ.

      – Украинская дипломатия и власти сделали достаточно много и этот результат мы можем видеть в санкциях. Германии они не очень выгодны и именно она председательствует в Совете Европы. Поэтому сейчас наступят очень "темные времена", когда Германия, заинтересованная в "Северном потоке-2" будет лоббировать возвращение России в Совет Европы.

      Программы кандидатов относительно войны на Востоке

      – Тактика Порошенко понятна, ведь там сопротивление относительно решения вопросов дипломатическим путем. Однако он не готов рассматривать вариант военного решения конфликта и прокачки армии до того уровня, чтобы мы могли думать о наступлении по всей линии соприкосновения.

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      – Возникает вопрос, каким образом хочет возвращать эти территории Зеленский. Всегда успешную переговорную позицию определяет то, сколько оружия есть за спиной. Если за спиной нет армии или поддержки других стран, то она может только капитулировать. Это всегда решающий фактор, а затем уже коммуникация. Только тогда можно искать эту "золотую середину" и уступки, на которые можно пойти.

      blog_ava
      Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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