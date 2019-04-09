Світ не вступився за Грузію так, як вступився за Україну, – Дейнега

Про роботу української дипломатії та аналіз програм кандидатів щодо припинення війни на Сході України в ефірі 24 каналу розповів волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега

Українська дипломатія

– Грузія програла війну з Росією, втратила частину територій та усі санкції, бо світ за неї не вступився так, як за Україну. В нашої держави є дуже сильний захист через світову підтримку.

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– Якщо пригадати санкції, які були застосовані одразу після окупації російськими військами Криму, то вони були дуже слабкі. Їх підсилення, яке ми бачимо зараз, це була робота українських дипломатів. А могли би бути зараз, як Грузія, абсолютно без зовнішнього захисту. Утримання цих санкції це також питання проведення внутрішніх реформ.

– Українська дипломатія та влада зробили достатньо багато і цей результат ми можемо бачити у санкціях. Німеччині вони не дуже вигідні й саме вона головує в Раді Європи. Тому зараз настануть дуже "темні часи", коли Німеччина, яка зацікавлена в "Північному потоці-2" буде лобіювати повернення Росії в Раду Європи.

Програми кандидатів щодо війни на Сході

– Тактика Порошенка зрозуміла, адже там опір на розв'язання питань дипломатичним шляхом. Проте він не готовий розглядати варіант військового розв'язання конфлікту й прокачування армії до того рівня, щоб ми могли думати про наступ по всій лінії зіткнення.

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– Виникає питання, яким чином хоче повертати ці території Зеленський. Завжди успішну переговорну позицію визначає те, скільки зброї є за спиною. Якщо за спиною немає армії чи підтримки інших країн, то вона може тільки капітулювати. Це завжди вирішальний фактор, а потім вже комунікація. Тільки тоді вже можна шукати оцю "золоту середину" й поступки, на які можна піти.