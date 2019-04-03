Які зміни чекають у Раді після президентства Зеленського: пояснення політолога

Про перехід до парламентської республіки, вимоги Володимира Зеленського до Петра Порошенка та президентські привілеї в ефірі 24 каналу розповіли політолог Олексій Мінаков та політик Тетяна Острікова.

Про перехід до парламентської республіки

Олексій Мінаков: Президентство Зеленського має гіпотетичний сценарій, я бачу, що дуже актуалізується тема про те, щоб перейти все ж таки до парламентської республіки. Адже президент буде слабкий і все ж таки відмовиться, а тому розмови щодо законопроекту про президентство можуть піти у небуття.

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Тетяна Острікова: У разі за недуже сильно президента, я буду виступати проти за провадження парламентської республіки. Адже наступний парламент буде ще більш фрагментований, тобто буде складатись з різних невеликих фракцій.

– Якщо подивитись на рівень підтримки колишніх "регіоналів" на виборах у першому турі, то вони мають дуже хороші шанси зайти у наступний парламент. До прикладу, візьмемо проекти Медведчука, я боятимусь віддавати всю владу парламенту зважаючи на те, що там можуть бути представлені не проукраїнські сили.

Кого в другому турі підтримає електорат Тимошенко і Бойка

Олексій Мінаков: Щодо перетікання електорату від інших кандидатів, згідно з соціологією, Зеленський отримає половину електорату Юлії Тимошенко, Ігоря Смешка, Юрія Бойка, Олександра Вілкула. У Зеленського є значний електоральний потенціал для зростання його рейтингу.

– Однак є одна особливість поведінки у виборців Зеленського – ті, хто проголосував за нього в першому турі, то з них у другому турі залишається лише 40%. Тобто 60% втрачаються, бо, як показує соціологія, їм важко пояснити або вони не прийдуть на вибори, або вони взагалі проголосують за Порошенка.



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Про вимоги Зеленського до Порошенка

Тетяна Острікова: Даю підказку команді Зеленського – тут не треба жартувати, оприлюднення офшорних компаній президента чи ще когось з високопосадовців – українцям нічого не дасть.

– Дієвий механізм – це внесення змін у податковий кодекс про запровадження оподаткування в Україні компаній, які належать її громадянам, а знаходяться в іноземних офшорних юрисдикціях.

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Олексій Мінаков: Враховуючи стартові умови перед другим туром, то Володимир Зеленський міг би нічого не робити впродовж цих трьох тижнів і він би переміг.

Як бачимо, команда Зеленського не сидить без роботи, вона йде в наступ та задає порядок денний, показує, що домінує. Команда коміка-кандидата змушує реагувати президента. На мій погляд, реакція Геращенко – це помилка, не варто вестися на ці умови для чинного президента. Це дуже зухвало, певний тролінг команди Порошенка.

– Стратегія чинного президента Порошенко – це у будь-який спосіб затягнути Зеленського на дебати, тому що він як політична акула буде жонглювати цифрами, фактами, використовувати війну, дипломатію. А команда Зеленського зі свого боку говорить, що президент належить до старих еліт і їм нема з ким дебатувати.

Про привілеї президентства

Тетяна Острікова: В Конституції України передбачена посада президента, яка не підвладна жодному правоохоронному органу. Він не звітує перед Верховною Радою про використані ним кошти. Навіть, якщо народний депутат захоче подати запит до президента, то його має підтримати голосуванням Верховна Рада.

– Президент, якщо хоче, то звітує, якщо хоче, то йде зі щорічним посланням. Наприклад, в бюджеті на 2019 рік чинний президент заклав близько мільярда на підтримку молоді, проте, як будуть витрачені ці кошти – невідомо.