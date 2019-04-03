Кого в другому турі підтримає електорат Тимошенко і Бойка: відповідь політолога

Для Петра Порошенка більш зручним противником у другому турі була б Юлія Тимошенко. Адже вона політик старої формації. Однак з'явився "джокер" – Володимир Зеленський. Відрив у першого туру дуже великий – приблизно 13%, тобто це майже 2,5 мільйона голосів.

Політолог Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу розповів, що у другому турі величезне значення має антирейтинг, тобто за кого в жодному разі не проголосують українці. В Порошенка цей показник в п'ять разів вищий, ніж у Зеленського.

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Щодо перетікання електорату від інших кандидатів, згідно з соціологією, Зеленський отримає половину електорату Юлії Тимошенко, Ігоря Смешка, Юрія Бойка, Олександра Вілкула. У Зеленського є значний електоральний потенціал для зростання його рейтингу,

– пояснив політолог.

"Однак є одна особливість поведінки у виборців Зеленського – ті, хто проголосував за нього в першому турі, то з них у другому турі залишається лише 40%. Тобто 60% втрачаються, бо, як показує соціологія, їм важко пояснити або вони не прийдуть на вибори, або вони взагалі проголосують за Порошенка", – сказав Мінаков.

За його словами, електорат Порошенка є дуже спеціалізованим. 98% тих виборців, які проголосували за нього у першому турі – проголосують за нього і в другому. В цьому питанні у нього є певний позитив.

"Однак врятувати ситуацію Порошенка може якесь диво або політтехнологічний нестандартний трюк", – додав експерт.