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      Кого в другому турі підтримає електорат Тимошенко і Бойка: відповідь політолога

      1424 Читать новость на русском
      Кого в другому турі підтримає електорат Тимошенка і Бойка?
      Кого в другому турі підтримає електорат Тимошенка і Бойка? / informator.news

      Для Петра Порошенка більш зручним противником у другому турі була б Юлія Тимошенко. Адже вона політик старої формації. Однак з'явився "джокер" – Володимир Зеленський. Відрив у першого туру дуже великий – приблизно 13%, тобто це майже 2,5 мільйона голосів.

      Політолог Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу розповів, що у другому турі величезне значення має антирейтинг, тобто за кого в жодному разі не проголосують українці. В Порошенка цей показник в п'ять разів вищий, ніж у Зеленського.

      Читайте також: Хто кого підтримає в другому турі виборів: думка політолога

      Щодо перетікання електорату від інших кандидатів, згідно з соціологією, Зеленський отримає половину електорату Юлії Тимошенко, Ігоря Смешка, Юрія Бойка, Олександра Вілкула. У Зеленського є значний електоральний потенціал для зростання його рейтингу,
      – пояснив політолог.

      "Однак є одна особливість поведінки у виборців Зеленського – ті, хто проголосував за нього в першому турі, то з них у другому турі залишається лише 40%. Тобто 60% втрачаються, бо, як показує соціологія, їм важко пояснити або вони не прийдуть на вибори, або вони взагалі проголосують за Порошенка", – сказав Мінаков.

      За його словами, електорат Порошенка є дуже спеціалізованим. 98% тих виборців, які проголосували за нього у першому турі – проголосують за нього і в другому. В цьому питанні у нього є певний позитив.

      "Однак врятувати ситуацію Порошенка може якесь диво або політтехнологічний нестандартний трюк", – додав експерт. 

       
       

       

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      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 канал
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