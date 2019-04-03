Какие изменения ждут в Раде после президентства Зеленского: объяснение политолога

О переходе к парламентской республике, требованиях Владимира Зеленского к Петру Порошенко и президентских привилегиях в эфире 24 каналу рассказали политолог Алексей Минаков и политик Татьяна Острикова.

О переходе к парламентской республике

Алексей Минаков: Президентство Зеленского имеет гипотетический сценарий, я вижу, что очень актуализируется тема о том, чтобы перейти все же к парламентской республике. Ведь президент будет слаб и все же откажется, а потому разговоры относительно законопроекта о президентстве могут уйти в небытие.

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Татьяна Острикова: В случае с не очень сильным президентом, я буду выступать против за осуществление парламентской республики. Ведь следующий парламент будет еще более фрагментирован, то есть будет состоять из различных небольших фракций.

– Если посмотреть на уровень поддержки бывших "регионалов" на выборах в первом туре, то они имеют очень хорошие шансы зайти в следующий парламент. К примеру, возьмем проекты Медведчука, я буду бояться отдавать всю власть парламенту, несмотря на то, что там могут быть представлены не проукраинские силы.

Кого во втором туре поддержит электорат Тимошенко и Бойко

Алексей Минаков: О перетекании электората от других кандидатов, согласно социологии, Зеленский получит половину электората Юлии Тимошенко, Игоря Смешко, Юрия Бойко, Александра Вилкула. У Зеленского есть значительный электоральный потенциал для роста его рейтинга.

– Однако есть одна особенность поведения у избирателей Зеленского – те, кто проголосовал за него в первом туре, то из них во втором туре остается лишь 40%. То есть 60% теряются, потому что, как показывает социология, им трудно объяснить или они не придут на выборы, или они вообще проголосуют за Порошенко.



Окончательные результаты Национального экзит-пола

О требованиях Зеленского к Порошенко

Татьяна Острикова: Даю подсказку команде Зеленского – здесь не надо шутить, обнародование оффшорных компаний президента или еще кого-то из высокопоставленных чиновников – украинцам ничего не даст.

– Действенный механизм – это внесение изменений в налоговый кодекс о введении налогообложения в Украине компаний, принадлежащих ее гражданам, а находятся в иностранных оффшорных юрисдикциях.

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Алексей Минаков: Учитывая стартовые условия перед вторым туром, Владимир Зеленский мог бы ничего не делать в течение этих трех недель и он бы победить.

Как видим, команда Зеленского не сидит без работы, она идет в наступление и задает повестку дня, показывает, что доминирует. Команда комика-кандидата заставляет реагировать президента. На мой взгляд, реакция Геращенко – это ошибка, не стоит вестись на эти условия для действующего президента. Это очень дерзко, определенный троллинг команды Порошенко.

– Стратегия действующего президента Порошенко – это в любой способ затянуть Зеленского на дебаты, потому что он как политическая акула будет жонглировать цифрами, фактами, использовать войну, дипломатию. А команда Зеленского со своей стороны говорит, что президент принадлежит к старой элите и им не с кем дебатировать.

О привилегиях президентства

Татьяна Острикова: В Конституции Украины предусмотрена должность президента, которая не подвластна ни одному правоохранительному органу. Он не отчитывается перед Верховной Радой об использованных им средствах. Даже если народный депутат захочет подать запрос к президенту, то его должна поддержать голосованием Верховная Рада.

– Президент, если хочет, то отчитывается, если хочет, то идет с ежегодным посланием. Например, в бюджете на 2019 год действующий президент заложил около миллиарда на поддержку молодежи, однако, как будут потрачены эти средства – неизвестно.