Генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что Mirage 2000 эффективнее использовать в сочетании с ракетными системами Storm Shadow и SCALP.

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Сейчас советские Су-24 выполняют роль воздушной платформы: они сбрасывают боеприпасы, после чего ракета продолжает полет самостоятельно.

Если же запуск происходит с Mirage 2000, характеристики значительно улучшаются – возрастает дальность и точность удара, поскольку самолет приспособлен именно для такого вооружения,

– пояснил Игорь Романенко.

Он добавил, что французское вооружение является более точным. Например, управляемые авиационные бомбы Hammer, которые благодаря высокой точности значительно эффективнее в применении, чем российские аналоги.

Интересно! Французские истребители Mirage 2000 были модернизированы для Украины. Основное внимание уделено усилению вооружения и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 6 февраля эти самолеты передали Украине, однако точное их количество министр обороны Франции Себастьян Лекорню не раскрыл.

Необходимы собственные авиаспособности

"Для нас критически важно поддерживать пехоту. А для борьбы с управляемыми авиационными бомбами противника необходимо наращивать собственные авиационные возможности", – подчеркнул Романенко.

Он также отметил, что в Запорожье украинские специалисты начали сбивать управляемые авиационные бомбы противника новыми видами вооружения.

"Это чрезвычайно сложная задача. После сброса такая бомба становится крайне тяжелой целью, и имеющимися средствами ее почти невозможно уничтожить. Однако украинские специалисты разработали нечто, позволяющее достигать таких результатов. И сделали это самостоятельно, без помощи союзников", – подытожил Игорь Романенко.