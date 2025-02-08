Кроме того, при наличии соответствующего оборудования "Миражи" могут участвовать в штурмовых операциях. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, подчеркнув, что французские истребители способны выполнять сложные задачи на малых высотах.

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Как "Миражи" будут работать в Украине

Производство "Миражей" было завершено в конце 1990-х годов. Последняя партия была изготовлена в рамках контракта с Грецией, когда они заказали дополнительные Mirage для пополнения своих авиационных сил. К 2007 году французская сторона выполнила этот контракт, и после его завершения производство "Миражей" прекратилось, а линия сборки была закрыта.

По словам авиаэксперта, модернизация и модификация "Миражей" не была предусмотрена с самого начала. Хотя французы добавили определенные обновления, самолеты остаются не совсем современными. Их просто заменяют на истребители Rafale.

Французы что-то дорабатывают, переделывают, добавляют, приводят в порядок и в конце получают такой более-менее пригодный на что-то самолет, но он все равно не очень современный,

– объяснил Константин Криволап.

Основной целью использования "Миражей" в Украине станет "доставка" ракет Storm Shadow/SCALP в Россию, а также участие в противовоздушных миссиях, в частности для сбивания российских крылатых ракет и дронов.

Однако эти самолеты также могут использоваться для штурмовых операций. Хотя они не могут сравниться по эффективности с A-10 Thunderbolt, "Миражи" способны работать на малых высотах і выполнять сложные задачи по вражеской штурмовой авиации, если будут оснащены соответствующим оборудованием.

Отметим, что Украина получила не только Mirage 2000, но и истребители F-16 от Нидерландов. Однако о количестве полученных самолетов пока неизвестно.