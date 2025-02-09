Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об ограничениях на полеты в Петербурге

В Росавиации сообщили, что вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту "Пулково".

Ограничения в аэропорту "Пулково" были сняты в 7:15. В Росавиации сообщили, что за время их действия на запасные аэродромы ушли 4 самолета.

В Минобороны России сообщили, что якобы сбили БпЛА над Ленинградской областью в 6:00. Всего в ведомстве сообщили, что якобы в течение ночи уничтожили 35 беспилотников.

Обратите внимание! Расстояние от украинской границы до Петербурга – более 800 километров.

Заметим, что ранее также сообщали о введении ограничений в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина уже может поражать цели на расстоянии 1 700 километров вглубь территории России. Всего в течение года ВСУ успешно уничтожили 377 военных объектов на территории страны-агрессора.