Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про обмеження на польоти в Петербурзі

В Росавіації повідомили, що вводили обмеження на прийом та випуск повітряних суден в петербурзькому аеропорту "Пулково".

Обмеження в аеропорту "Пулково" було знято об 7:15. В Росавіації повідомили, що за час їх дії на запасні аеродроми пішли 4 літаки.

В Міноборони Росії повідомили, що нібито збили БпЛА над Ленінградською областю об 6:00. Загалом у відомстві повідомили, що буцімто впродовж ночі знищили 35 безпілотників.

Зверніть увагу! Відстань від українського кордону до Петербурга – понад 800 кілометрів.

Зауважимо, що раніше також повідомляли про введення обмежень в аеропортах Нижнього Новгорода та Волгограда.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна вже може уражати цілі на відстані 1 700 кілометрів углиб території Росії. Загалом протягом року ЗСУ успішно знищили 377 військових об’єктів на території країни-агресорки.