ГУР перехопила розмову російських громадян у Брянській області Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як росіяни скаржаться на удари по НПЗ

Один із громадян РФ у розмові скаржиться, що через удари українських сил серйозно постраждала російська нафтопереробна галузь.

46 відсотків нафтопереробних заводів у Росії знищено на сьогоднішній день. Ось так, треба коня купувати,

– висловився росіянин.

Окрім цього, він згадав і про атаку по заводу "Кремній Ел" у Брянській області, який є ключовим виробником мікроелектроніки для військово-промислового комплексу Росії.

"По Брянську влучило шість ракет. Шість безпілотників по кремнієвому заводу ("Кремній Ел" – 24 Канал) зупинено завод. Шість влучило прямо по заводу", – додає громадянин Росії.