Генерал-лейтенант, військовий експерт та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Mirage 2000 ефективніше використовувати у поєднанні з ракетними системами Storm Shadow і SCALP.

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Наразі радянські Су-24 виконують роль повітряної платформи: вони скидають боєприпаси, після чого ракета продовжує політ самостійно.

Якщо ж запуск відбувається з Mirage 2000, характеристики значно покращуються – зростає дальність і точність удару, оскільки літак пристосований саме для такого озброєння,

– пояснив Ігор Романенко.

Він додав, що французьке озброєння є більш точним. Наприклад, керовані авіаційні бомби Hammer, які завдяки високій точності значно ефективніші у застосуванні, ніж російські аналоги.

Цікаво! Французькі винищувачі Mirage 2000 були модернізовані для України. Основна увага приділена посиленню озброєння та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). 6 лютого ці літаки передали Україні, проте точну їхню кількість міністр оборони Франції Себастьян Лекорню не розкрив.

Необхідні власні авіаспроможності

"Для нас критично важливо підтримувати піхоту. А для боротьби з керованими авіаційними бомбами противника необхідно нарощувати власні авіаційні спроможності", – наголосив Романенко.

Він також зазначив, що в Запоріжжі українські фахівці почали збивати керовані авіаційні бомби противника новими видами озброєння.

"Це надзвичайно складне завдання. Після скидання така бомба стає вкрай важкою ціллю, і наявними засобами її майже неможливо знищити. Однак українські фахівці розробили щось, що дозволяє досягати таких результатів. І зробили це самотужки, без допомоги союзників", – підсумував Ігор Романенко.