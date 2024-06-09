Будет ли достаточно для Украины: СМИ рассказали, сколько самолетов Mirage может передать Франция

Недавно стало известно, что Украина получит самолеты Mirage 2000 от Франции. И хотя точной цифры указано не было, однако появилось приблизительное количество, которое вероятно, нам предоставят.

Украина может получить менее десятка многоцелевых истребителей Mirage 2000-5. По информации издания, Франция сможет поставить Киеву не более шести Mirage 2000-5. Однако есть еще одна интересная деталь.

Смотрите также Франция хочет создать коалицию инструкторов для Украины: СМИ назвали страны, которые препятствуют

Сколько истребителей Франция может предоставить

По информации La Tribune, Франция не может поставить Украине большую партию истребителей Mirage 2000-5, если не хочет ослабить собственные ВВС. В целом Париж может предоставить не более шести таких истребителей.

Чтобы сохранить эскадрилью (20 самолетов), ВВС, которые имеют только 26 Mirage 2000-5, должны были бы отказаться от шести. Это слишком мало, чтобы реально помочь Украине, которая любой ценой хочет заполнить существенный пробел в возможностях противовоздушной обороны,

– говорится в сообщении.

Однако журналисты убеждены, что такого количества бортов слишком мало, чтобы реально помочь Украине. Поэтому, их, вероятно, придется искать на международном рынке.

Издание предполагает, что Макрон может вести переговоры с руководством трех стран, вооруженных этими самолетами, среди которых Греция, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Скорее всего французский лидер будет пытаться убедить их передать или продать партию истребителей для отправки в Украину. Поэтому, целом Киев может рассчитывать на 12 истребителей от Парижа и союзников.

Издание напоминает, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украине необходимо 120 – 130 западных самолетов, чтобы сравниться с россиянами.

А Нидерланды и Дания в августе 2023 года обязались поставить 61 истребитель F-16 Украине, Норвегия – 22 самолета, а Бельгия – 30.

Могут ли предоставить больше

По данным издания Opex360, все самолеты этого типа французские ВВС планируют таки списать до 2030 года, поэтому в перспективе все эти истребители могут перекочевать в Вооруженные Силы Украины.

Однако отдать Украине все сразу Mirage 2000-5 Париж не может по объективным причинам. Отмечается, что часть таких истребителей размещена на авиабазе в Джибути, списать их не смогут до того момента, пока не поступит замена в виде новых Rafale.

В частности, французским военным необходимо содержать в строю определенный парк самолетов хотя бы для удержания уровня боевой подготовки. Самолеты Mirage 2000-5 французские ВВС получили на вооружение в апреле 1998 года.

И опять же, как пишет La Tribune, французы используют эти борта в основном для выполнения миссий противовоздушной обороны и воздушного контроля.

Их уже разворачивали ранее

Отметим, что эти истребители несколько раз разворачивали в странах Балтии для выполнения задач НАТО, направленных на сдерживание российских самолетов от проникновения в западное воздушное пространство.

Также они участвовали в операциях типа Гамильтон в Сирии по уничтожению запасов химического оружия в апреле 2018 года.

Что о предоставлении Mirage 2000 говорят эксперты