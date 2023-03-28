Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, что Mirage 2000 – хорошие самолеты-бомбардировщики, выполняющие работу по земле, могут нести ракеты "воздух – земля", а также работать как штурмовики.

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Все хвалят эти самолеты

Свитан подчеркнул, что эти самолеты очень эффективны для поддержки наземных войск.

Он имеет 9 точек подвески, 4-кратно дублированную систему управления. Это надежный, проверенный самолет. Он выпущен в 1984 году, и уже 40 лет выполняет задания,

– заметил он.

Французы построили более 600 единиц различных модификаций Mirage, и они разошлись по миру. Около 10 стран имеют от 10 до 60 таких самолетов.

"И все их хвалят", – подчеркнул лётчик-инструктор.

Роман Свитан о преимуществах самолетов Mirage 2000: смотрите видео

Однако F-16 лучше

По его словам, 40 самолетов для нас пытается закупить Франция. Это будет расширенная авиабригада – 3 эскадрильи. В эскадрилье – 12 самолетов и плюс звено управления – 4 самолета.

Эта бригада может произвести фурор во время контрнаступления. Ведь то, на что способен Mirage как бомбардировщик и штурмовик, ни один старый советский самолет не сможет сделать,

– подчеркнул эксперт.

Он заметил, что Mirage может выполнять перехваты, воздушные бои, может сам себя прикрыть как истребитель и перехватчик, хоть и ракетами небольшой дальности. Однако ему не нужно прикрытие истребителей с воздуха.

"Mirage – это хороший ход для нас. Хотя оптимальный вариант для Украины – истребитель F-16. Об этом не нужно забывать", – отметил Роман Свитан.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине для удачного контрнаступления требуется не менее сотни самолетов с разными возможностями выполнения задач. По его словам, каждая страна может дать нам 10-15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность.

Что известно о получении Украиной Mirage 2000