Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив, що Mirage 2000 – гарні літаки-бомбардувальники, які виконують роботу по землі, можуть нести ракети "повітря – земля", а також працювати як штурмовики.

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Всі хвалять ці літаки

Світан підкреслив, що ці літаки дуже ефективні саме для підтримки наземних військ.

Він має 9 точок підвіски, 4-кратно дубльовану систему керування. Це надійний, перевірений літак. Він випущений у 1984 році, і вже 40 років виконує завдання,

– зауважив він.

Французи побудували понад 600 одиниць різних модифікацій Mirage, і вони розійшлися по світу. До 10 країн мають від 10 до 60 таких літаків.

"І всі їх хвалять", – наголосив льотчик-інструктор.

Роман Світан про переваги літаків Mirage 2000: дивіться відео

Однак F-16 кращий

За його словами, 40 літаків для нас намагається закупити Франція. Це буде розширена авіабригада – 3 ескадрильї. В ескадрильї – 12 літаків і плюс ланка керування – 4 літаки.

Ця бригада може створити фурор під час контрнаступу. Адже те, на що спроможний Mirage як бомбардувальник та штурмовик, жодний старий радянський літак не зможе зробити,

– підкреслив експерт.

Він зауважив, що Mirage може виконувати перехоплення, повітряні бої, може сам себе прикрити як винищувач і перехоплювач, хоч і ракетами невеликої дальності. Проте йому не потрібно прикриття винищувачів з повітря.

"Mirage – це гарний хід для нас. Хоча оптимальний варіант для України – винищувач F-16. Про це не потрібно забувати", – відзначив Роман Світан.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні для вдалого контрнаступу потрібно щонайменше сотня літаків з різними можливостями виконання завдань. За його словами, кожна країна може дати нам 10 – 15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність.

Що відомо про отримання Україною Mirage 2000